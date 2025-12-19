СМИ сообщили об отказе Лондона от использования активов России для помощи Киеву

Лондон отказался от единоличного использования замороженных российских активов, расположенных в Великобритании, для поддержки Киева после неудачи подобной инициативы на саммите ЕС. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в правительстве.

«Британское правительство исключило собственную попытку использовать около 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов, находящихся в британских банках, для оказания помощи Украине после того, как провалилась аналогичная инициатива в ЕС», — говорится в статье.

Официальные лица Британии в пятницу, 19 декабря, заявили журналистам, что Лондон не станет в одностороннем порядке использовать активы РФ для поддержки Киева, так как изначально планировал действовать в тесной координации с Австралией, Канадой и Евросоюзом. По словам представителя правительства, Великобритания «не будет двигаться вперед в этом вопросе без международных партнеров», но продолжит сотрудничать с G7 и Евросоюзом по вопросам финансирования Украины.

19 декабря лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026-2027 годов из общего бюджета блока. Финансовая помощь будет предоставлена в форме беспроцентного кредита. При этом в итоговое решение не вошла идея прямого финансирования Киева за счет замороженных российских активов. В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что ЕС «оставляет за собой возможность использования активов России».

Ранее Путин назвал «воровством» планы ЕС по использованию российских активов.