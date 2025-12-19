На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили об отказе Лондона от использования активов России для помощи Киеву

FT: Лондон не будет использовать замороженные активы РФ для помощи Киеву
true
true
true
close
Peter Morrison/AP

Лондон отказался от единоличного использования замороженных российских активов, расположенных в Великобритании, для поддержки Киева после неудачи подобной инициативы на саммите ЕС. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в правительстве.

«Британское правительство исключило собственную попытку использовать около 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов, находящихся в британских банках, для оказания помощи Украине после того, как провалилась аналогичная инициатива в ЕС», — говорится в статье.

Официальные лица Британии в пятницу, 19 декабря, заявили журналистам, что Лондон не станет в одностороннем порядке использовать активы РФ для поддержки Киева, так как изначально планировал действовать в тесной координации с Австралией, Канадой и Евросоюзом. По словам представителя правительства, Великобритания «не будет двигаться вперед в этом вопросе без международных партнеров», но продолжит сотрудничать с G7 и Евросоюзом по вопросам финансирования Украины.

19 декабря лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026-2027 годов из общего бюджета блока. Финансовая помощь будет предоставлена в форме беспроцентного кредита. При этом в итоговое решение не вошла идея прямого финансирования Киева за счет замороженных российских активов. В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что ЕС «оставляет за собой возможность использования активов России».

Ранее Путин назвал «воровством» планы ЕС по использованию российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами