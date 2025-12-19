Россиянин поссорился со знакомым и избил его арматурой

На Ставрополье мужчину будут судить за избиение знакомого арматурой

На Ставрополье перед судом предстанет 42-летний мужчина, избивший знакомого арматурой. Об этом сообщает «Вечерний Ставрополь».

Инцидент произошел во время ссоры двух знакомых. По версии следствия, пьяный мужчина избил оппонента арматурой по голове и телу, одновременно угрожая ему физическим устранением.

Позже, в отделе полиции, нападавший признался в содеянном. Расследование по уголовному делу, объединяющему две статьи, в данный момент завершено. Материалы направлены для рассмотрения по существу в Ипатовский районный суд.

Ранее мужчины проникли в дом знакомого и избили его на глазах у жены после ссоры в Башкирии.