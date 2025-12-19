На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи организовали дежурство в подмосковном пансионате, где массово отравились люди

В Подмосковье врачи организовали дежурство в пансионате, где отравились люди
Прокуратура Московской области

Врачи организовали дежурство в пансионате «Долгожитель» в Подмосковье. Об этом со ссылкой на администрацию Ленинского городского округа сообщает РИА Новости.

19 и 20 декабря в пансионате будет организовано круглосуточное дежурство врачей из Видновской клинической больницы для мониторинга состояния постояльцев и оказания необходимой помощи. Также на месте продолжают работать следователи и Роспотребнадзор.

Инцидент произошел в городе Видном в частном пансионате «Долгожитель». Несколько дней назад жители дома престарелых подхватили неизвестную инфекцию — руководство решило лечить их самостоятельно. В результате не выжили три постояльца, возбуждено уголовное дело.

Ранее количество пострадавших в видновском пансионате выросло до 30 человек.

