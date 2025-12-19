На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Нижнего Тагила лишился дома из-за фиктивной регистрации мигрантов

В Нижнем Тагиле мужчина лишился дома из-за фиктивной регистрации мигрантов
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Тагиле мужчина фиктивно зарегистрировал мигрантов у себя дома и лишился его. Об этом сообщает судов региона.

Инцидент произошел в Пригородном районе. Мужчина в июне 2024 года зарегистрировал у себя мигрантку-соотечественницу, а спустя три месяца другого бывшего соотечественника, ставшего гражданином России. При этом состояние дома не позволяло в нем проживать, и зарегистрированные там лица никогда там не появлялись.

Злоумышленник полностью признал свою вину. Его действия квалифицировали по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ. Учитывая смягчающие обстоятельства, ему назначили штраф в размере 110 тысяч рублей, однако дополнительным наказанием для него стала конфискация дома, использованного в преступных целях. Жилище обратили в доход государства. Отмечается, что это жилье не было для осужденного единственным.

Ранее в Ульяновской области выявили схему легализации мигрантов под видом ценных специалистов.

