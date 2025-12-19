На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разведка США все еще делится информацией с Украиной

Рубио признал, что США делятся с Украиной разведданными
Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон не прекращает обмениваться разведывательной информацией с Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем оказывать им разведывательную поддержку», — заявил дипломат.

Помимо прочего, глава Госдепартамента подчеркнул важность Украины для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов.

«Никто не говорил, что Украина является нулем с точки зрения наших национальных интересов», — подчеркнул Рубио.

По его словам, США будут прилагать усилия к урегулированию украинского конфликта столько, сколько потребуется. Дипломат также добавил, что переговоры о разрешении кризиса ведутся непрерывно. Как сообщил глава внешнеполитического ведомства США, диалог осуществляется в круглосуточном режиме.

Кроме того, Рубио заявил, что украинский кризис может закончиться лишь путем мирного урегулирования.

Ранее госсекретарь США предположил, что Москва может претендовать на всю Украину.

