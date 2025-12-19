Двое жестоко избили мужчину и его спутницу в Калининграде и это попало на видео

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калининграде ищут мужчин, которые жестоко избили мужчину и его спутницу
В Калининграде двое мужчин жестоко избили мужчину и его спутницу, и это попало на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел еще 2 ноября на крыльце дома №4 по улице Коммунальной, однако известно об этом стало лишь сейчас. В объектив камеры попало, как двое мужчин сначала беседовали с третьим, а затем напали на него с кулаками. Спутница пострадавшего попыталась защитить его, однако сама получила удар по лицу и потеряла сознание.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, злоумышленников ищут.

Ранее в российском регионе мужчина забил супругу во время ссоры и во всем признался.

