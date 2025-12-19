Экс-тренер ЦСКА: сейчас те, кто хотел списать Сафонова в «ПСЖ», задумаются

Вратарь Чанов: те, кто хотел списать Сафонова в «ПСЖ», задумаются

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов сотворил футбольное чудо, отразив четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго», передает Vprognoze.ru.

«Мы все очень довольны, что российский вратарь сотворил футбольное чудо – отбил четыре пенальти подряд. Думаю, он дал заявку прежде всего для тренерского штаба «ПСЖ». Если кто-то его пытался списать, сейчас уже призадумаются», — сказал Чанов.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее Сафонов сломал руку во время финала Межконтинентального кубка.