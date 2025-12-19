На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе объявлена воздушная тревога

Артамонов: в Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что в Липецкой области объявлена воздушная тревога.

«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — поделился Артамонов.

По его словам, предупреждение действует для жителей Липецка, Липецкого, Грязинского, Добринского, Хлевенского, Усманского и Добровского муниципальных округов.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе, уже было сбито десять воздушных целей.

Также в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над регионами РФ и Черным морем.

В период с 20:00 до 23:00 19 декабря средства ПВО сбили 22 БПЛА над Белгородской областью, семь — над Крымом, четыре — над Черным морем, два — над Курской областью и один — над Воронежской областью.

Ранее Белоусов оценил угрозу вторжения ВСУ в приграничные регионы России.

