Четырехкратный олимпийский чемпион: нет желания ехать на Олимпиаду, хотя и пригласили

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признался, что у него нет желания ехать на Олимпиаду, передает «Советский спорт».

«Поеду ли на Олимпиаду? Пока не решил. Поболеть за своих — это одно, но нас там так мало. Скажу прямо, что нет особого желания ехать на Олимпиаду, хотя и пригласили», — сказал Тихонов.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса, а сборная России по водному поло начнет выступать со своим флагом и гимном с 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

