Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв раздался в городе Николаеве на Украине. Об этом сообщил украинский «24 канал».

«Взрыв в Николаеве», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на территории Николаевской области объявлена воздушная тревога.

19 декабря министерство энергетики Украины сообщило, что более 73 тыс. абонентов в Одесской области остаются без электроснабжения после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры.

В тот же день основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что Украина может столкнуться с топливным кризисом в результате российского удара по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области. По его словам, разрушение моста грозит нарушением логистики с Измаилом, на который приходится 60% топливного рынка, что может привести к росту цен на сырье, созданию дефицита и поэтапной остановке работы АЗС.

13 декабря большая часть Одессы осталась без света, отопления и водоснабжения. Работа городского транспорта была приостановлена, а больницы перевели на автономное питание. Причиной послужили ночные и утренние удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Местные СМИ писали, что это была самая масштабная атака с момента эскалации конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде возмутились, что блэкаут произошел в Одессе вместо обещанной Москвы.