Девочка взяла из дома 9 млн рублей и отдала их мошенникам

В Астрахани девочка взяла из дома 9 млн рублей и отдала их мошенникам
В Астрахани ребенок поверил мошенникам и опустошил семейный бюджет. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что на телефон несовершеннолетней дочери местной жительницы стали звонить неизвестные. Один из них представился сотрудником Росфиннадзора, а второй назвался сотрудником УФСБ, который, угрожая ребенку уголовной ответственностью, убедил ее перевести все средства на так называемый «безопасный счет».

Малолетняя взяла деньги, находившиеся дома, и через банкомат в отделении банка совершила 26 переводов на счета преступников на общую сумму в 9 млн рублей.

Когда матери девочки стало известно о случившемся, она обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее российская пенсионерка отдала аферистам 4 млн рублей, поверив, что они ей не принадлежат.

