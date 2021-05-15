В Москве в субботу ожидается до +24°С и дождь

В Москве в субботу, 15 мая, ожидается до +24°С и небольшой дождь, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +22 до +24°C. Будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, местами умеренный, в отдельных районах города будет гроза. Ветер примет юго-восточное, южное направление, его скорость составит 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до +12...+14°C. Установится переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер будет южным, юго-западным, он сохранит скорость 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 744 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон в России начнется не франьше последней декады июня, когда вода прогреется до 22 градусов тепла и выше.