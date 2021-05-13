В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной ЧС

В школе №27 в Благовещенске проводится проверка после поступления сигнала о возможной чрезвычайной ситуации. Об этом мэр города Олег Имамеев написал в своем Telegram-канале.

Градоначальник сообщил, что осуществляется проверка, «все службы уже работают». По его словам, учеников на это время отправили по домам.

«Ситуация полностью под контролем», — отметил Имамеев.

Он также подчеркнул, что речь идет только об этой школе.

Кроме того, чиновник призвал избегать спекуляций по данной теме.