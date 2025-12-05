На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенатор Джабаров раскритиковал решение Рады лишить русский язык защиты

СФ РФ: лишение русского языка защиты многое говорит о договороспособности Киева
Нина Зотина/РИА Новости

Решение о лишении русского языка защиты на Украине, принятое Верховной радой, многое говорит о договороспособности данной страны. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Власти в Киеве продолжают будировать языковой вопрос. Это многое говорит вообще об их дееспособности, а также о договороспособности на мирных переговорах», — отметил парламентарий.

По его словам, большая часть молодежи и чиновников на Украине в повседневной жизни общаются на русском языке. Сенатор обратил внимание, что Киев в прошлом уже предпринимал ситуативные попытки украинизации страны, но они лишь поспособствовали расколу общества.

«Спекуляции на языковом вопросе оказались фатальны для украинской государственности», — подчеркнул Джабаров.

Он пояснил, что жители юга и востока бывшей Украинской ССР после 2014 года не согласились с попытками властей стереть их культурную память и язык. На этом фоне Крым, Новороссия и Донбасс «вернулись на Родину», то есть вошли в состав РФ.

3 декабря депутат Верховной рады Владимир Вятрович сообщил, что парламент лишил русский язык защиты на территории Украины. За соответствующий проект проголосовали 264 законодателя.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали отказ Украины от защиты русского языка.

Теперь вы знаете
