Во Франции заметили неизвестные БПЛА над базой атомных подлодок

AFP: во Франции попытались сбить неопознанные БПЛА над базой атомных подлодок
Shutterstock

Неизвестные беспилотники были замечены над военно-морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где расположены атомные подводные лодки, военнослужащие пытались их сбить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

В публикации говорится, что пять дронов зафиксировали примерно в 19:30 по местному времени (21:30 мск — прим. ред.) в четверг, 4 декабря.

На место инцидента направили специалистов по борьбе с беспилотниками. Морские пехотинцы, которые охраняли базу, пытались сбить беспилотники. Достоверных данных о результатах операции пока не сообщалось.

AFP уточнило, что это не первый раз, когда в этом районе замечают неопознанные дроны. Предыдущий случай произошел в ночь с 17 на 18 февраля в районе полуострова Крозон, на севере которого расположена военно-морская база.

До этого стало известно, что четыре неизвестных военных беспилотника преследовали самолет президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию. После этого БПЛА некоторое время кружили над военным кораблем. Власти республики решили не сбивать дроны. Начато расследование.

Ранее ВС Нидерландов применили оружие против беспилотников над авиабазой Волкел.

