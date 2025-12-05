В Симферополе неизвестный на иномарке избил водителя скорой

Неизвестный напал на водителя скорой, когда он перевозил больного в стационар, мужчина избил шофера и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на территории Луговской больницы, автомобиль скорой помощи вез пациента в стационар, когда дорогу ему перекрыл внедорожник. Водитель скорой посигналил автолюбителю, в ответ тот выскочил из машины и набросился на фельдшера.

После избиения фигурант скрылся. Сейчас его розыском занимается полиция.

До этого в Приморье задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на фельдшера с ножом. Злоумышленник избил 42-летнюю супругу, она вызвала скорую помощь. Однако агрессор стал мешать работе медиков и напал на фельдшера ножом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Ранее россиянин едва не выбил глаз водителю скорой помощи, пытаясь добиться госпитализации.