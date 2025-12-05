Суд не стал изымать у экс-замглавы Минобороны только Bentley

Суд изъял у бывшего замминистра обороны все имущество, кроме Bentley

Суд по иску Генпрокуратуры к бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову изъял все имущество, кроме автомобиля Bentley 2004 года, который был оформлен на его бывшую супругу Светлану Захарову. Об этом передает РИА Новости.

5 декабря суд частично удовлетворил иск об изъятии у Иванова и его близких имущества на сумму свыше миллиарда рублей.

Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова заявила, что обжалует решение Пресненского суда Москвы частично удовлетворить требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства его имущества стоимостью порядка 1,2 млрд рублей.

1 июля Мосгорсуд признал бывшего замглавы Минобороны виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

