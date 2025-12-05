На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сама хотела родить»: королева красоты забила до смерти сына бойфренда

В США победительница конкурса красоты забила до смерти полуторагодовалого мальчика
trinpoague/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В штате Джорджия (США) возобновился суд над бывшей королевой красоты Тринити Поуг. Ее обвиняют в том, что она забила до смерти полуторагодовалого сына своего партнера. Об этом пишет WALB.

Прокуратура утверждает, что Поуг нанесла ребенку по имени Джей Ди удар тупым предметом по голове и туловищу в комнате общежития Юго-Западного государственного университета Джорджии в январе 2024 года, что привело к смертельным повреждениям головного мозга и других органов. На тот момент девушке было 18 лет, она была студенткой университета.

Сперва Поуг утверждала, что ребенок ел чипсы, а затем потерял сознание, однако судмедэкспертиза показала, что ребенок ничего не ел накануне смерти. Позже девушка заявила судмедэксперту, что ребенок ничего не ел, а просто упал с кровати.

К делу присоединили и записи из телефона девушки. В одном из сообщений отцу ребенка в декабре 2023 года девушка жаловалась на трудности ухода за ребенком. После его смерти она набирала поисковые запросы, связанные с кровоизлияниями в мозг у младенцев и повреждениями головного мозга

Поуг ранее носила титул городской королевы красоты «Мисс Доналсонвилл». Она была лишена титула после ареста.

До этого появились подробности по делу об убийстве родственников Прохора Шаляпина.

Ранее после отправки странных сообщений блогершу нашли закопанной в лесу.

