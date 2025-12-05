«Сама хотела родить»: королева красоты забила до смерти сына бойфренда

В штате Джорджия (США) возобновился суд над бывшей королевой красоты Тринити Поуг. Ее обвиняют в том, что она забила до смерти полуторагодовалого сына своего партнера. Об этом пишет WALB.

Прокуратура утверждает, что Поуг нанесла ребенку по имени Джей Ди удар тупым предметом по голове и туловищу в комнате общежития Юго-Западного государственного университета Джорджии в январе 2024 года, что привело к смертельным повреждениям головного мозга и других органов. На тот момент девушке было 18 лет, она была студенткой университета.

Сперва Поуг утверждала, что ребенок ел чипсы, а затем потерял сознание, однако судмедэкспертиза показала, что ребенок ничего не ел накануне смерти. Позже девушка заявила судмедэксперту, что ребенок ничего не ел, а просто упал с кровати.

К делу присоединили и записи из телефона девушки. В одном из сообщений отцу ребенка в декабре 2023 года девушка жаловалась на трудности ухода за ребенком. После его смерти она набирала поисковые запросы, связанные с кровоизлияниями в мозг у младенцев и повреждениями головного мозга

Поуг ранее носила титул городской королевы красоты «Мисс Доналсонвилл». Она была лишена титула после ареста.

