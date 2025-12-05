Суд не стал взыскивать ювелирные украшения с экс-супруги и гражданской жены Иванова

Суд не стал изымать ювелирные украшения экс-супруги и гражданской жены Иванова

Суд не стал взыскивать часть ювелирных украшений с экс-супруги и гражданской жены бывшего замминистра Минобороны Тимура Иванова в рамках иска Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.

Иск об изъятии у Иванова имущества на 1,2 млрд рублей суд удовлетворил частично.

До этого бывший замглавы Минобороны России заявил, выступая по видеосвязи в суде, что не понимает сути иска Генпрокуратуры об изъятии его имущества.

Он отметил, что впервые участвует в рассмотрении дела и, не имея доступа к документам, не может понять, какие именно вопросы истец имеет к ответчику.

Информация о незаконных доходах и приобретениях стала известна в ходе расследования другого уголовного дела о получении взяток.

1 июля Мосгорсуд признал бывшего замминистра Минобороны виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова отправили под арест по делу о взятках.