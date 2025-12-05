Стало известно, когда автомобили «Атом» появятся на российских дорогах

Электромобили «Атом» можно будет увидеть на российских дорогах в 2026 году. Об этом говорится в сообщении «КамАЗа» со ссылкой на разработчиков электрокара.

«Предсерийная сборка прототипов стартовала в начале 2025 года. По словам разработчиков, увидеть автомобили на дорогах можно будет уже весной 2026-го. Их планируют выпускать в трёх модификациях: для частного пользования, такси и каршеринга», — говорится в сообщении.

По размерам электрокар «Атом» сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получил полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины только задний. Силовая установка может развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергию для преодоления 100 км.

Цена автомобиля составит 3,9 млн рублей.

