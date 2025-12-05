На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил экс-супругу гаечным ключом, защищая новую возлюбленную

В Курской области мужчина избил экс-супругу гаечным ключом, защищая новую пассию
true
true
true
close
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области ссора экс-супругов закончилась избиением гаечным ключом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в декабре прошлого года, когда экс-супруга пришла домой к мужчине, чтобы получить деньги на содержание их общих детей. В квартире также находилась новая пассия мужчины — все присутствующие были пьяны.

Между женщинами возникла ссора, в ходе которой бывшая жена за волосы выволокла оппонентку из квартиры. После этого мужчина нанес ей несколько ударов разводным гаечным ключом, а затем стал угрожать экс-супруге физическим устранением. Бывшая жена восприняла угрозу серьезно, так как ранее в конфликтах между ними уже применялся нож.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 119 и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы с запретом выезда за пределы региона и обязанностью ежемесячно являться на регистрацию.

Ранее в Татарстане подросток ранил ножом отца, заступаясь за мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами