Россиянин избил экс-супругу гаечным ключом, защищая новую возлюбленную

В Курской области ссора экс-супругов закончилась избиением гаечным ключом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в декабре прошлого года, когда экс-супруга пришла домой к мужчине, чтобы получить деньги на содержание их общих детей. В квартире также находилась новая пассия мужчины — все присутствующие были пьяны.

Между женщинами возникла ссора, в ходе которой бывшая жена за волосы выволокла оппонентку из квартиры. После этого мужчина нанес ей несколько ударов разводным гаечным ключом, а затем стал угрожать экс-супруге физическим устранением. Бывшая жена восприняла угрозу серьезно, так как ранее в конфликтах между ними уже применялся нож.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 119 и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы с запретом выезда за пределы региона и обязанностью ежемесячно являться на регистрацию.

Ранее в Татарстане подросток ранил ножом отца, заступаясь за мать.