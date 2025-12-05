На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан заявил о ключевом моменте для переговоров по Украине

Орбан: настал ключевой момент в мирном процессе по Украине
Владимир Гердо/РИА Новости

Настал «ключевой момент» для переговоров по Украине. Такую оценку мирному процессу в интервью радиостанции Kossuth дал премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Настал ключевой момент. В ближайшие дни станет понятно, двинется ли война в сторону Европы или ее пламя погаснет», — подчеркнул он.

Переговоры России и США состоялись в Кремле 2 декабря. В ходе встречи стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер отменили встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за «неподходящего времени», писала газета Miami Herald.

Газета The Wall Street Journal при этом сообщала, что европейские лидеры в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовали ему не соглашаться на уступки России, предварительно не получив от Вашингтона гарантии безопасности. По их мнению, Белый дом «предаст» Киев и лично Зеленского, а президенту Украины нужно быть осторожнее. Запись разговора опубликовали европейские СМИ, однако официально лидеры ЕС отказываются ее комментировать.

Ранее помощник Путина обвинил Европу в выдвижении неприемлемых для РФ требований.

