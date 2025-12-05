Трехлетний шахматист стал самым юным спортсменом в истории в рейтинге FIDE

Шахматист Кушвах стал самым юным спортсменом в истории в рейтинге FIDE

Трехлетний индиец Сарвагья Сингх Кушваха стал самым юным шахматистом в истории в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ETV Bharat.

Он был включен в рейтинг в возрасте 3 лет 7 месяцев и 20 дней, побив рекорд своего соотечественника Аниши Саркару (3 года 8 месяцев 19 дней).

Мы празднуем достижение Сарвагьи. Для нас большая гордость и честь. Мы думаем, что у него блестящее будущее в шахматах. Хотим, чтобы он стал гроссмейстером», — сказал отец мальчика.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил Федерации шахмат России (ФШР) перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее сборная России выиграла чемпионат мира по шахматам.