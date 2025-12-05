На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иностранный тренер заявил, что Аршавин заслужил золотой мяч

Гус Хиддинк: Аршавин заслужил «Золотой мяч»
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заслужил «Золотой мяч», передает «РБ Спорт».

«Без сомнений, Андрей Аршавин в своем прайме сильнее, чем Усман Дембеле из «ПСЖ». Очень жаль, что Андрей так и не выиграл «Золотой мяч», он заслуживал его и был близок к этому», — сказал Хиддинк.

Аршавин является воспитанником «Зенита», он выступал за команду в 1999-2008 и в 2013-2015 годах. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, завоевал национальный Суперкубок, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сине-бело-голубых он провел 376 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей.

В составе сборной России форвард стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы – 2008. За национальную команду он сыграл 74 встречи и стал автором 17 голов.

Ранее Аршавин рассказал о возможном назначении спортивным директором «Зенита».

