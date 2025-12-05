На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон обвинил Россию в желании забрать все

Макрон: Россия не хочет мира, поэтому нужно поддерживать военные усилия Украины
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не заинтересована в мире, поэтому нужно продолжать поддерживать военные усилия Украины. Его слова приводит BFMTV.

«Единственный, кто не хочет мира — это Россия. Потому что она хочет «все». Если смотреть реалистично — сейчас мы не в ситуации, которая способствует тому, чтобы Россия села за стол [переговоров]», — сказал Макрон.

В связи с этим, по его словам, необходимо поддерживать военные усилия по Украине, параллельно продолжая переговоры для подготовки мирного соглашения. Президент Франции также призвал усилить давление на Россию, и особенно на ее экономику.

Также глава государства заверил, что в отношениях Европы и Соединенных Штатов «нет недоверия», а единство необходимо для поддержки Украины. В то же время он заявил, что США «нуждаются» в том, чтобы европейцы возглавили мирные усилия ради урегулирования конфликта Москвы и Киева.

Ранее Макрон и Мерц предупредили Зеленского о «большой угрозе».

