В Тюмени женщина поймала на рыбалке ондатру вместо рыбы

Ura.ru: тюменка во время рыбалки поймала на удочку ондатру

В Тюмени женщина во время рыбалки поймала на удочку ондатру. Об этом пишет Ura.ru.

«Сначала радость — поймала щуку! А потом... Ну, тут уже не так весело. Бедная ондатра схватила крючок прямо за щеку!» — рассказала девушка.

В итоге она аккуратно освободила животное и выпустила на волю.

В сентябре текущего года в Югре женщина столкнулась с медведем во время ловли рыбы и отпугнула его громким криком. Жительница Нижневартовска поехала с подругой на рыбалку. Женщины привыкли рыбачить около моста на дороге, ведущей в город Стрежевой на северо-западе Томской области.

В этот раз к подругам вышел медведь, которого, вероятно, привлек улов. Хищник не проявлял агрессии, но приблизился вплотную. Женщина испугалась, однако вспомнила, что в таких ситуациях рекомендовано издавать громкие звуки. В конце концов медведь ушел и не причинил любительницам рыбалки никакого вреда.

Ранее россиянин больше часа просидел на дереве, спасаясь от медведей.