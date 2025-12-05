Адвокаты Тимура Иванова обжалуют решение суда об изъятии имущества

Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обжалует решение Пресненского суда Москвы частично удовлетворить требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства его имущества стоимостью порядка 1,2 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил адвокат Иванова Денис Балуев.

«Решение, конечно, будем обжаловать», — заявил он.

Ответчиками по иску ГП вместе с Ивановым проходили его бывшая супруга Светлана Захарова, отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО «Дворянское гнездо», ООО «Гермес-Техно», ООО «Волжский берег», ООО «Агрокомплекс Русское Село» и ООО «Гринэнерджи».

26 ноября стало известно, что бывший заместитель министра обороны России, признанный ранее банкротом, согласился передать в доход государства усадьбу «Панкратово» в Тверской области стоимостью свыше 800 млн рублей. Адвокат Иванова Мурад Мусаев подчеркнул, что усадьба никогда не принадлежала лично Иванову.

1 июля Мосгорсуд признал бывшего замглавы Минобороны виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее у экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один».