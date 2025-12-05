На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокаты Тимура Иванова обжалуют решение суда об изъятии имущества

Защита Тимура Иванова обжалует решение об изъятии имущества на 1,2 млрд рублей
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обжалует решение Пресненского суда Москвы частично удовлетворить требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства его имущества стоимостью порядка 1,2 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил адвокат Иванова Денис Балуев.

«Решение, конечно, будем обжаловать», — заявил он.

Ответчиками по иску ГП вместе с Ивановым проходили его бывшая супруга Светлана Захарова, отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО «Дворянское гнездо», ООО «Гермес-Техно», ООО «Волжский берег», ООО «Агрокомплекс Русское Село» и ООО «Гринэнерджи».

26 ноября стало известно, что бывший заместитель министра обороны России, признанный ранее банкротом, согласился передать в доход государства усадьбу «Панкратово» в Тверской области стоимостью свыше 800 млн рублей. Адвокат Иванова Мурад Мусаев подчеркнул, что усадьба никогда не принадлежала лично Иванову.

1 июля Мосгорсуд признал бывшего замглавы Минобороны виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее у экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами