В США заявили, что находятся в противоречии с европейскими чиновниками

Администрация США в стратегии нацбезопасности указала на противоречия с Европой
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Американская администрация находится в противоречии с чиновниками из стран Европы, многие из которых топчут демократические нормы. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США.

В документе подчеркивается, что европейские чиновники имеют нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. При этом в своих надеждах они опираются на «нестабильные правительства меньшинств», многие из которых топчут принципы демократии в попытке подавить оппозицию.

«США будут противостоять продвигаемым элитами антидемократическим ограничениям на основные свободы в Европе», — отмечается в тексте.

Также из стратегии следует, что Вашингтон хочет, чтобы государства Европы взяли на себя больше ответственности за обеспечение собственной обороны.

5 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут покинуть ряд оборонных проектов в Европе, если страны региона не возьмут на себя больше «оборонных возможностей» НАТО. По информации журналистов, американские власти хотят, чтобы к 2027 году европейские государства взяли на себя большую часть обычных «оборонных возможностей» Североатлантического альянса, «от разведки до ракет».

Ранее во Франции заверили, что между Европой и США «нет недоверия».

