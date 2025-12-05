Россиян предупредили о штрафах за покупку живой елки

Россияне могут столкнуться с административной ответственностью, если приобретут живую елку с рук. Об этом News.ru заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Покупка елки с рук, возле леса или на стихийных точках в разы повышает вероятность, что дерево срублено без разрешений. А значит, могут быть риски для самого покупателя по статье 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан — «Газета.Ru»)», — сказал эксперт.

Бондарь добавил, что за приобретение и хранение незаконно заготовленной древесины предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. рублей. При этом, по словам общественника, санкция будет наложена, если покупатель знал, что покупает спиленное без разрешения дерево.

1 декабря в Роскачестве рассказали, что россиянам важно ориентироваться на ключевые критерии при выборе как живой, так и искусственной новогодней елки. Эксперты отметили, что живое дерево следует покупать только в официальных точках продаж, а искусственное должно иметь этикетку с указанием материала и даты производства.

