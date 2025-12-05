На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над базой атомных подлодок во Франции заметили неизвестные дроны

Пять беспилотников пролетели над базой атомных подводных лодок во Франции
Global Look Press

Не менее пяти неизвестных беспилотников пролетели над военно-морской базой Иль-Лонг, расположенной в порту Бреста на западе Франции. Об этом сообщило французское издание Le Point.

Их заметили при помощи технических средств. Началась операция по поиску БПЛА. Морской стрелковый батальон, обеспечивающий охрану базы силами 120 морских жандармов, произвел несколько выстрелов, но неизвестно, были ли они сбиты.

Издание отмечает, что остров Лонг является базой четырех французских баллистических ракетных подводных лодок, которые обеспечивают ядерное сдерживание. Как минимум одна подводная лодка постоянно находится в море с 1974 года, выполняя «непрерывное морское дежурство».

До этого стало известно, что четыре неизвестных военных беспилотника преследовали самолет президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию. После этого БПЛА некоторое время кружили над военным кораблем. Власти республики решили не сбивать дроны. Начато расследование.

Ранее ВС Нидерландов применили оружие против беспилотников над авиабазой Волкел.

