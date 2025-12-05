Международные резервы России за ноябрь выросли на 1,21%

Международные резервы России на 1 декабря 2025 года составили $734,588 млрд, что на 1,21% выше показателя на начало ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

Уточняется, что на 1 декабря прошлого года международные резервы РФ были равны $616,486 млрд.

При этом за ноябрь текущего года валютные резервы снизились на 0,51% — до $423,867 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах увеличилась на 3,64% и составила $310,72 млрд.

В конце октября объем международных резервов находился на уровне $725,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Банка России и правительства РФ, включающие средства в иностранной валюте, монетарное золото и активы в Международном валютном фонде. Несмотря на введенные западные санкции, включающие заморозку части резервов и ограничения на операции с Центробанком РФ, показатель продолжает демонстрировать устойчивую динамику.

Ранее в ЦБ рассказали, повлияет ли ситуация с замороженными резервами на финансовую стабильность.