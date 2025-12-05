На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Молдавии опасаются урегулирования приднестровского конфликта по плану США

В Молдавии испугались включения Приднестровья в мирный план Трампа по Украине
Kent Nishimura/Reuters

Власти Молдавии выразили обеспокоенность возможным включением шагов по урегулированию приднестровского конфликта в мирный план США по Украине. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

По информации издания, Кишинев опасается, что Вашингтон может пойти на уступки Москве по Приднестровью в рамках поиска компромисса по украинскому урегулированию. Вице-премьер по евроинтеграции Валериу Киверь подчеркнул, что Молдавия не желает становиться частью такого «пакета».

«Мы не хотим быть частью пакета урегулирования конфликта», — сказал Киверь.

Переговоры России и США состоялись в Кремле 2 декабря. В ходе встречи стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали три причины, почему Европа не нужна на переговорах по Украине.

