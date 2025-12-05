Власти Молдавии опасаются урегулирования приднестровского конфликта по плану США

Власти Молдавии выразили обеспокоенность возможным включением шагов по урегулированию приднестровского конфликта в мирный план США по Украине. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
По информации издания, Кишинев опасается, что Вашингтон может пойти на уступки Москве по Приднестровью в рамках поиска компромисса по украинскому урегулированию. Вице-премьер по евроинтеграции Валериу Киверь подчеркнул, что Молдавия не желает становиться частью такого «пакета».
«Мы не хотим быть частью пакета урегулирования конфликта», — сказал Киверь.
Переговоры России и США состоялись в Кремле 2 декабря. В ходе встречи стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в России назвали три причины, почему Европа не нужна на переговорах по Украине.