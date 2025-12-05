«Крысиное гнездо»: британский наблюдатель раскритиковал коррупцию на Украине

Член совета директоров украинской компании «Энергоатом» от Великобритании Тим Стоун ушел со своей должности на фоне коррупции в энергетической сфере Украины, назвав эту сферу «крысиным гнездом». Об этом говорится в расследовании газеты The New York Times.

Как пишет NYT, пока совет директоров «Энергоатома» бездействовал с конца 2021 года, украинские чиновники организовывали в компании схему взяток на сумму 100 миллионов долларов.

12 декабря 2024 года, примерно через год после того, как совет должен был приступить к работе, послы главных союзников Украины, включая США и Великобританию, «надавили на правительство с требованием сформировать совет».

«Все это было просто крысиное гнездо», — заявил Стоун, говоря о коррупции в «Энергоатоме».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в Киеве сообщили о борьбе Зеленского за выживание после отставки Ермака.