Европа «годами терпела» коррупцию на Украине из-за желания борьбы с Россией

NYT: ЕС знал о коррупции на Украине, но считал борьбу с РФ более важным делом

Европейские страны знали о том, что поступающие в Киев деньги воруют, однако «терпели» коррупцию из-за желания борьбы с Россией. Об этом говорится в расследовании газеты The New York Times.

«Европейские лидеры годами в частном порядке критиковали украинскую коррупцию, но неохотно терпели её, считая поддержку борьбы с российским вторжением первостепенной задачей. Поэтому, даже когда Украина подрывала внешний контроль, европейские деньги продолжали поступать», — говорится в сообщении.

Как писала NYT, чтобы защитить свои деньги, США и европейские страны настаивали на надзоре. Они потребовали от Украины разрешить группам внешних экспертов, известным как наблюдательные советы, контролировать расходы, назначать руководителей и предотвращать коррупцию.

«Правительство Зеленского саботировало надзор, что способствовало процветанию коррупции… Руководство в Киеве даже переписало уставы компаний, чтобы ограничить надзор, сохранив контроль со стороны правительства и позволив тратить сотни миллионов долларов без вмешательства посторонних», — говорится в сообщении.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в Киеве сообщили о борьбе Зеленского за выживание после отставки Ермака.