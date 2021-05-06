В Москве из-за ураганного ветра пострадали два человека

В результате падения деревьев в Москве, которое произошло из-за ураганного ветра, травмы получили два человека. Об этом в четверг, 6 мая, в своем Telegram-канале сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Как уточняется, мужчина пострадал от падения дерева на территории Востряковского кладбища. Кроме того, женщина получила повреждения при падении дерева во дворе на Шоссейной улице.

Согласно сообщению, пострадавшие были доставлены в больницу, «им оказывается медицинская помощь».

Отмечается, что все городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности. В городских парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.

6 мая власти Москвы попросили жителей города оставаться дома из-за урагана.

Как сообщалось, в четверг в столице было повалено около 20 деревьев.

Ранее в мае на жительницу Перми упала остановка при порыве сильного ветра.