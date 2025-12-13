На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Астрахани во время дорожного конфликта был избит тренер «Динамо» Георгий Заикин

112: тренер «Динамо» Георгий Заикин избит во время дорожного конфликта в Астрахани
true
true
true

Тренера по гандболу команды «Динамо» Георгия Заикина жестоко избили во время дорожного конфликта в Астрахани, сообщает Telegram-канал 112.

«Возвращаясь вечером с тренировки по улице Бакинской, он стал жертвой агрессивного поведения водителя синего BMW. Тот начал опасно обгонять и подрезать, в результате чего машина тренера вылетела на обочину и получила повреждения», — сообщает канал.

Лихач начал оскорблять Заикина, а когда тот попытался уехать, погнался за ним. На светофоре водитель BMW с пассажирами подбежал к автомобилю и стал угрожать Георгию. После того как тренер вышел из машины, нападавший набросился на него. Тренер потерял сознание.

До этого в Санкт-Петербурге девушка разбила стекло легкового автомобиля ногой.

На опубликованных в сети кадрах видно, как петербурженка запрыгивает на автомобиль и босой ногой разбивает стекло машины, после чего наносит удары рукой.

Инцидент произошел на Петергофском шоссе. При этом, когда девушка разбивала стекло, в автомобиле находилась семья с ребенком.

Водитель автомобиля смог удержать петербурженку до приезда сотрудников правоохранительных органов и медиков.

Ранее саратовцы ногами избили мужчину на проезжей части.

