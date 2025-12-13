На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ опубликовали фото последствий шторма на Юге России

SHOT: на центральные и южные регионы России обрушился штормовой ветер
Telegram-канал «SHOT»

Штормовой ветер бушует в нескольких регионах в Центральной и Южной части России. Последствия разгула стихии публикует Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, в Белгороде и Воронеже из-за поваленных от сильного ветра деревьев пострадали десятки машин, а в Волгограде снесло торговую палатку на местном рынке. В Ставропольском крае в Железноводске порыв ветра повалил сцену, установленную на Курортном озере.

В Крыму, как сообщает SHOT, с якоря сорвало малый буксир-ледокол «Капитан Мошкин» и учебный корабль «Днестр». По предварительным данным, корабли дрейфуют в сторону юго-востока в Азовском море.

До этого стало известно, что в Пензенской области более 60 тыс. человек остались без света из-за непогоды. Сильный шквалистый ветер и мокрый снег стали причиной обрыва линий электропередач. Кроме того, в районе 271-го километра автодороги «ТамбовПенза» из-за неблагоприятных погодных условий столкнулись более двух десятков машин.

Ранее в Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.

