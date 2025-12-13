На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме РФ высказались об ударе по турецкому грузовому судну в Одессе

Депутат Госдумы Чепа: удар по турецкому судну в Одессе не был целенаправленным
Евгений Биятов/РИА Новости

Удар по турецкому грузовому судну в порту Одессы не был целенаправленным, заявил член комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа «Ленте.ру».

«Это не был специальный удар именно по турецким кораблям. Это был нанесен удар по порту, который занимается логистикой, перевалкой военных грузов. Турецкое судно оказалось под обстрелом именно из-за этого», — сказал парламентарий.

Он выразил надежду на то, что данный инцидент не скажется на двусторонних отношениях Москвы и Анкары. Также Чепа обратил внимание, что корабли третьих государств всегда несут военный риск, если заходят в акваторию конфликтующих стран.

12 декабря украинское издание «Страна.ua» написало, что в порту Одессы после прилетов загорелось грузовое судно. Впоследствии выяснилось, что речь идет о корабле Cenk T, принадлежащем турецкой компании Cenk Ro-Ro. На борту судна находились дизельные, бензиновые и газовые генераторы компании «AKCA», уточнил Telegram-канал Mash.

Ранее в Турции отреагировали на удар по судну Cenk T.

