Пациентка обвинила звездного хирурга в том, что он изуродовал ей нос

Baza: хирург, делавший операции звездам, изуродовал пациентке нос
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Жительница Уфы рассказала, как делавший звездам операции хирург изуродовал ей нос. Ее слова приводит Baza.

Женщина по имени Ирина планировала укоротить нос и выровнять его. Для этого она выбрала специалиста из Москвы Сеймура Алиева.

«Аргументом для Ирины стало и то, что под его нож ложились селебрити: Айза, Рита Дакота и известные блогеры», – сообщается в публикации.

По словам пострадавшей, с ней не заключили официальный договор. Помимо этого, 900 тысяч рублей за ринопластику она отдала наличными, а чек ей не выдали.

После операции она заметила, что нос кривой, но в клинике сослались на отеки. Спустя неделю, сняв повязку, Ирина заметила на носу крупную рану. Через несколько дней она заметила торчащие из кожи нити.

В клинике ей посоветовали обратиться к «ближайшему хирургу». К моменту, когда специалист достал их, на коже уже появились впадины и рубцы.

«Не помогла даже шлифовка, которую она делала за свой счет», – говорится в публикации.

Пострадавшая обратилась к юристу, он направил претензию в клинику. Там ей предложили пройти КТ и МРТ, но возвращаться к этим медикам она уже не хочет.

Ранее российского хирурга оштрафовали за неудачную операцию по обрезанию ребенка.

