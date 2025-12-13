На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко утвердил изменения в законы о военной безопасности Белоруссии

Лукашенко утвердил изменение законов по обеспечению безопасности и обороны
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил изменение законов, которые затрагивают вопросы обеспечения военной безопасности и обороны страны. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом портале.

В задачи армии Белоруссии включили «постоянную готовность к применению выделенных сил и средств в целях устранения кризисных ситуаций», которые могут привести «к развязыванию вооруженных конфликтов на территории» страны или стран-союзников Белоруссии.

На законодательном уровне установлено, что вооруженная защита может осуществляться Вооруженными силами Белоруссии «как самостоятельно, так и вместе с вооруженными силами государств-союзников».

9 декабря Лукашенко заявил, что обстановка на белорусско-украинской границе стабилизировалась, однако требует укрепления пограничной инфраструктуры. Белорусский лидер отметил, что в настоящем «приходится выставлять» во второй линии за пограничными войсками подразделения вооруженных сил.

Ранее Лукашенко похвалил Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами