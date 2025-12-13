Лукашенко утвердил изменения в законы о военной безопасности Белоруссии

Лукашенко утвердил изменение законов по обеспечению безопасности и обороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил изменение законов, которые затрагивают вопросы обеспечения военной безопасности и обороны страны. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом портале.

В задачи армии Белоруссии включили «постоянную готовность к применению выделенных сил и средств в целях устранения кризисных ситуаций», которые могут привести «к развязыванию вооруженных конфликтов на территории» страны или стран-союзников Белоруссии.

На законодательном уровне установлено, что вооруженная защита может осуществляться Вооруженными силами Белоруссии «как самостоятельно, так и вместе с вооруженными силами государств-союзников».

9 декабря Лукашенко заявил, что обстановка на белорусско-украинской границе стабилизировалась, однако требует укрепления пограничной инфраструктуры. Белорусский лидер отметил, что в настоящем «приходится выставлять» во второй линии за пограничными войсками подразделения вооруженных сил.

