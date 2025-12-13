На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 10 самых надежных автомобилей Mercedes-Benz

Журнал HotCars перечислил 10 самых надежных автомобилей Mercedes-Benz
Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

Mercedes-Benz GL-Class в кузове X164. возглавил рейтинг самых надежных автомобилей Mercedes-Benz. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal.

Второе место в списке самых надежных автомобилей Mercedes-Benz занимает M-Class (W164). Замыкает тройку лидеров легендарный внедорожник Mercedes-Benz G-Class (W463)

В топ-10 по надежности также вошли Mercedes-Benz S-Class (W126), Mercedes-Benz (W124), Mercedes-Benz S-Class (W140), Mercedes-Benz C-Class (W205) 2016 г.в., Mercedes-Benz C-Class (W204) 2010 г.в., Mercedes-Benz E-Class (W212) 2014 г.в., Mercedes-Benz (W123).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы самые надежные автомобили с пробегом.

