На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость бутылки вина от Макаревича

Музыкант Макаревич купил готовую винодельню в Израиле
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Названа стоимость бутылки вина из винодельни лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), переехавшего в Израиль. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, бутылка вина от Макаревича обойдется в $600 долларов за экземпляр с автографом. Как рассказал изданию пресс-секретарь артиста Антон Чернин, винодельню семья Макаревича купила около двух лет назад.

«Они с супругой Эйнат выпускают в Израиле вино уже больше двух лет. Его продают не только в этой стране, но и в США, в Грузии», — объяснил он.

Накануне СМИ сообщили, что супруги производят и продают вино из винограда, выращенного на оккупированных Израилем палестинских территориях.

По данным РИА Новости, сырье собирают в районе еврейского поселения Бейт-Эль, расположенного на Западном берегу реки Иордан. В аннотации к винам, которыми торгует семья, указано, что виноградники находятся на высоте около 850 м в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле. Супруги также отмечают, что их производство размещено «в Самарии, в Израиле» — так израильтяне называют северную часть Западного берега, находящуюся под их контролем с 1967 года и считающуюся палестинцами территорией будущего независимого государства, что поддерживается резолюциями ООН.

Ранее сообщалось, что у Андрея Макаревича больше нет бизнеса в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами