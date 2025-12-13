Названа стоимость бутылки вина от Макаревича

Названа стоимость бутылки вина из винодельни лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), переехавшего в Израиль. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, бутылка вина от Макаревича обойдется в $600 долларов за экземпляр с автографом. Как рассказал изданию пресс-секретарь артиста Антон Чернин, винодельню семья Макаревича купила около двух лет назад.

«Они с супругой Эйнат выпускают в Израиле вино уже больше двух лет. Его продают не только в этой стране, но и в США, в Грузии», — объяснил он.

Накануне СМИ сообщили, что супруги производят и продают вино из винограда, выращенного на оккупированных Израилем палестинских территориях.

По данным РИА Новости, сырье собирают в районе еврейского поселения Бейт-Эль, расположенного на Западном берегу реки Иордан. В аннотации к винам, которыми торгует семья, указано, что виноградники находятся на высоте около 850 м в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле. Супруги также отмечают, что их производство размещено «в Самарии, в Израиле» — так израильтяне называют северную часть Западного берега, находящуюся под их контролем с 1967 года и считающуюся палестинцами территорией будущего независимого государства, что поддерживается резолюциями ООН.

Ранее сообщалось, что у Андрея Макаревича больше нет бизнеса в России.