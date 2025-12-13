ВС России нанесли удары по связанной с ВСУ портовой инфраструктуре

Российские военнослужащие нанесли удары по используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) портовой инфраструктуре. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины», — отметило российское оборонное ведомство.

По информации Минобороны РФ, в течение суток ударам подверглись склады боеприпасов ВСУ и украинские позиции в 142 районах.

Также пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

Из заявления следует, что удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты на территории Российской Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска полностью владеют инициативой в зоне украинского конфликта.