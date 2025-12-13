Губерниев назвал Карпина разочарованием года

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что для него разочарованием 2025 года стала работа российского специалиста Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Разочарование года для меня — Карпин. Мы говорим про клуб. Я рассчитывал, что он и «Динамо» будут максимально конкурентоспособны. К сожалению, этого мы не видели», — отметил он.

17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее Валерий Газзаев рассказал, стоит ли оставлять Гусева на посту тренера «Динамо».