Поезд и локомотив столкнулись на железнодорожной станции в Пензенской области

Грузовой поезд и маневровый локомотив столкнулись на железнодорожной станции Чаис в Пензенской области. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Но поезд и локомотив получили технические повреждения.

«Следователи <...> выехали на место происшествия, проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — отмечается в заявлении.

8 декабря в районе села Луговое в Алтайском крае легковой автомобиль Honda Fit выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом. В результате машина получила повреждения. Находившихся в салоне 74-летнего водителя и 72-летнюю пассажирку спасти не удалось. Для установления причин и обстоятельств произошедшего на место выезжали сотрудники Алтайского линейного управления министерства внутренних дел РФ и регионального управления МВД.

Ранее в Архангельской области столкнулись поезд и автомобиль.