Лукашенко продолжил переговоры со спецпосланником США Коулом

Лукашенко и Коул продолжили переговоры в Минске

В Минске продолжились переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом, начатые 12 декабря. Об этом сообщает БелТА.

Подробности встречи пока не приводятся.

Накануне Лукашенко принял в Минске американскую делегацию и возглавляющего ее спецпосланника президента США в Белоруссии Джона Коула. Переговоры прошли за закрытыми дверями.

Лукашенко заявил, что в мире появилось много новых проблем, которые нужно обсудить.

Это второй визит Коула в Минск за последние три месяца. В сентябре в рамках аналогичного диалога США сняли санкции с национальной авиакомпании «Белавиа», а Белоруссия освободила 52 заключенных.

В начале ноября президент США Дональд Трамп выдвинул своего юриста Джона Коула на должность спепосланника в Белоруссии после неформальных переговоров Коула с Александром Лукашенко. Трамп также поблагодарил «высокоуважаемого президента Белоруссии» за решение вопроса освобождения заключенных.

Ранее Лукашенко заявил, что ему нравятся действия Трампа в последнее время.