На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЗАЭС отработала отключение от внешней сети

Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Системы Запорожской атомной электростанции (АЭС) штатно отработали отключение от внешней сети. Об этом сообщает пресс-служба электростанции.

«Сегодня ночью <...> произошло отключение обеих внешних линий электропередачи, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения. <...> Для питания систем безопасности и собственных нужд станции были автоматически запущены резервные дизель-генераторы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано.

13 декабря сообщалось, что ремонтная кампания на Запорожской АЭС, которая длилась в течение 2025 года, завершается успешно, все плановые работы выполнены в полном объеме.

18 октября Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи. Станция находилась без внешнего электроснабжения с 23 сентября. В ноябре в «Росатоме» заявили о стабилизации ситуации с электроснабжением на АЭС. До сих пор ВСУ продолжают обстреливать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что такой ситуации, как на ЗАЭС, не было за все время работы атомных станций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами