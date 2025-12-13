ЗАЭС отработала отключение от внешней сети

Системы Запорожской атомной электростанции (АЭС) штатно отработали отключение от внешней сети. Об этом сообщает пресс-служба электростанции.

«Сегодня ночью <...> произошло отключение обеих внешних линий электропередачи, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения. <...> Для питания систем безопасности и собственных нужд станции были автоматически запущены резервные дизель-генераторы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано.

13 декабря сообщалось, что ремонтная кампания на Запорожской АЭС, которая длилась в течение 2025 года, завершается успешно, все плановые работы выполнены в полном объеме.

18 октября Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи. Станция находилась без внешнего электроснабжения с 23 сентября. В ноябре в «Росатоме» заявили о стабилизации ситуации с электроснабжением на АЭС. До сих пор ВСУ продолжают обстреливать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что такой ситуации, как на ЗАЭС, не было за все время работы атомных станций.