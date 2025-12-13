На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Итальянский профессор назвал возможные сроки завершения военного конфликта на Украине

Профессор Жок: конфликт на Украине формально завершится весной-летом 2026 года
Vasily Fedosenko/Reuters

Сегодня все указывает на то, что военный конфликт на Украине вступает в заключительную фазу. Об этом заявил профессор философии в Миланском университете Андреа Жок, его цитирует издание Steigan.

По мнению Жок, вооруженное противостояние формально должно закончиться в период между весной и летом 2026 года. Однако, как считает профессор, главная проблема заключается в том, что этим все не закончится.

«Нас ожидает долгосрочный структурный альянс между остатками радикализованных украинских сил и европейским милитаризмом», — указал Жок.

Эксперт предположил, что радикальные националистические элементы на Украине будут интерпретировать мирное соглашение как свою версию «легенды о кинжале в спину», которой «кормили» ветеранов Германии после Первой мировой войны. Смысл такой идеи заключается в том, что война была проиграна из-за политического предательства в тылу, а не на поле боя.

Кроме того, подчеркнул Жок, лидеры европейских стран, хотя и осознают, что в реальности они не способны противостоять России в прямом военном столкновении, не рассматривают мир как вариант. По мнению профессора, для таких людей, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, «пока есть война, есть надежда».

Это, как считает эксперт, означает, что Европа продолжит вести против Москвы перманентную гибридную войну, в которой военизированные формирования Украины будут предоставлять часть живой силы, а Европа — технологические и денежные средства.

«Давняя мечта неолиберализма воплотится: общество рабов, милитаризованное умом и финансами, в интересах новых экономических феодальных правителей», — резюмировал профессор.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз планирует начать войну с Россией в 2030 году.

