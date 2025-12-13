РИА: военные ВСУ не смогли выйти из окружения в центре Красноармейска

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли выйти из окружения на участке в центре Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) при штурме города. Об этом рассказал РИА Новости боец 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Электрод».

По его словам, украинских военных в Красноармейске было очень много. Российские войска окружали их медленно, открывали огонь, враг отступал.

«Но их догоняли, потому что люди, как кольцо сбоку, тоже заходили, их там встречали, добивали всех», — рассказал военный.

«Электрод» добавил, что операция с окружением центра города привела к уничтожению всех украинских военнослужащих, которые держались за здание в районе площади Шибанкова.

1 декабря глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска. Глава государства выразил уверенность, что взятие города обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, 2 декабря российские военные завершили зачистку Красноармейска от украинских военных.

