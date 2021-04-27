Минпросвещения рекомендовало уйти школам на каникулы с 1 по 10 мая

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая, передает РИА «Новости».

По его словам, министерство рекомендовало школам и учреждениям дополнительного образования не работать в выходные дни между майскими праздниками — с 4 по 7 мая.

Кравцов также отметил, что в детских садах при необходимости будут работать дежурные группы. Эти группы будут открыты для детей тех родителей, кто обязан продолжать работать 4-7 мая.

Ранее сообщалось, что школы изменят свой календарный график после объявления о длинных майских выходных. Также дополнительные каникулы с 1 по 10 мая организуют студентам вузов.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.